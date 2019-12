Kunstenaar Guido Van Damme vereeuwigt De Muze op tien meter lang werk voor het goede doel Sander Bral

20 december 2019

17u35 0 Antwerpen De sfeer van de beruchtste kroeg van ’t Stad vastleggen op een werk van tien meter lang. Dat is waarmee kunstenaar Guido Van Damme momenteel bezig is in jazzcafé De Muze. Volgende week wordt de tekening geveild voor het goede doel in het teken van de Warmste Week. “De sfeer van De Muze, die in vijftig jaar nauwelijks veranderd is, wil ik voor eeuwig vastleggen.”

Stadskunstenaar Guido Van Damme (64) zet zich in De Muze een week lang in voor het goede doel. We kennen hem als de man die in 2011 de stad rondtrok met gigantische ‘kangoeroevogels’, van het toen pas geopende MAS tot het Felixpakhuis en het Centraal Station, waar de mastodonten van een half ton boven de treinsporen bengelden. Guido beschrijft zijn eigen werk als erg technisch met mechanische en bewegende objecten. Hij werd daarom in het verleden wel eens vergeleken met de zopas overleden kunstenaar Panamarenko.

Naast kunstenaar is Guido Van Damme ook stamgast in de bekende kroeg De Muze in het historisch stadscentrum. Al drie dagen lang probeert hij daar de sfeer vast te leggen op een grote rol papier van tien meter lang en anderhalve meter breed. Het werk wordt volgende week geveild ten voordele van Ondernemers Zonder Grenzen.

Sfeer van toen

“Het is leuk werken in De Muze, een groot café met verschillende verdiepingen, ik ben heel beweeglijk met mijn rol papier en kan me een hele week verplaatsen en amuseren in de kroeg”, zegt een enthousiaste Guido Van Damme. “Ik was erbij, al die jaren geleden, bij de creatie van De Muze. Het café is in al die tijd eigenlijk niet veel veranderd, de sfeer van toen is er vandaag nog steeds terug te vinden. Het is die sfeer die ik in de rol van tien meter wil vastleggen, in verschillende beelden, als een soort van stripverhaal.”

“Wat er allemaal op het werk komt? Ik ben begonnen bij het grote portret van muzikant Ferre Grignard, dat in het café hangt. Ik heb ook enkele van zijn songteksten een plaats gegeven op de rol. Op voorhand maakte ik enkele ruwe schetsen maar een echt plan is er eigenlijk niet, ik kijk gewoon wat er gebeurt in het café.”

Caféleven

“Als er volk aan de toog gaat zitten om een pint te pakken, dan leg ik dat vluchtig vast, als er een bandje op het podium speelt, kan ik mij daar weer mee bezig houden. Eén van de artiesten wisselde tijdens het optreden van instrument terwijl ik nog aan het tekenen was. Dan heb ik die twee instrumenten maar door elkaar getekend en heb ik een nieuw muziekinstrument uitgevonden, een soort van halve fluit, halve saxofoon”, lacht Guido.

Begin dit jaar overleed Jan Van Den Braak (80), die De Muze vijftig jaar uitbaatte en het uitbouwde tot de vrijgevochten plaats die het vandaag is. “Een paar dagen voor zijn dood wilde ik nog een portret van Jan maken”, herinnert Guido zich. “Jan stond daar toen wel voor open maar het is er niet meer van gekomen, dat is wel jammer. Misschien kan ik hem alsnog vereeuwigen in het werk. Als een engeltje aan de muur?”, grapt Guido.

Dinsdag is de tien meter lange rol klaar en wordt het werk verkocht per opbod. Hoe dat praktisch in zijn werk zal gaan, weet Guido nog niet. “Belangrijker is dat de opbrengst naar Ondernemers Zonder Grenzen gaat. Een organisatie die zich inzet voor het aanplanten van bomen in en rond de Sahara tegen de opwarming van de aarde en ter bevordering van de biodiversiteit. Het veranderend klimaat is iets wat me bezig houdt, vandaar mijn sympathie voor die organisatie.”

Meer informatie op de website van Ondernemers Zonder Grenzen.