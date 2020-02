Kunstenaar Charlotte De Cock werkt verder aan brug tussen nachtleven en kunst in nieuwe club TheCommon Sander Bral

14 februari 2020

13u37 23 Antwerpen Dit weekend opent de Dit weekend opent de nieuwe nachtclub TheCommon in het clubcomplex aan het Straatsburgdok in Antwerpen-Noord. Kunstenaar Charlotte De Cock legt momenteel de laatste hand aan het schilderij dat de nieuwe dj-booth siert. “Om kunst en nachtleven terug samen te brengen.”

TheCommon is ingericht in de oude Aura-zaal van IKON, de vroegere Noxx. Samen met Skyclub bevinden er zich vanaf zaterdag dus drie discotheken in het clubcomplex aan de haven. Anders dan IKON en Skyclub zal TheCommon meer focussen op house, techno en wat de uitbaters zelf noemen “muziek voor puristen, voor mensen met een open geest.”

“Dat weerspiegelt zich ook in de dj-booth”, zegt Robin de Beukelaar van TheCommon. “De oude verhoogde discobar wordt niet meer gebruikt, we hebben de nieuwe booth ervoor geplaatst, op de grond, tussen het publiek. Op die manier staat het publiek oog in oog met de deejay zodat de connectie tussen beiden hersteld wordt. Achter de nieuwe booth, werkt Charlotte De Cock momenteel een zeven meter lang schilderij af.”

Kunst en nachtleven

Antwerps kunstenaar Charlotte De Cock is actief sinds 2009 en veroverde met haar werk sindsdien al de halve wereld. Ze is vooral actief in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en in eigen land. Ook in het nachtleven is ze geen onbekende. In het verleden organiseerde ze haar eigen Barefoot Festival in Antwerpen en was ze als techno-dj actief onder de naam Charlotte DC. Momenteel draait ze meer wereldse clubmuziek als Daoud waarmee ze onder andere al op Tomorrowland mocht aantreden.

De iconische leeuwenkop in het ter ziele gegane Café d’Anvers is een schilderij van De Cock en ook in Club Vaag heeft ze werk hangen. “In het verlengde daarvan willen we met TheCommon de brug tussen nachtleven en kunst verder zetten”, besluit Robin. “Wie het resultaat wil zien, zal zaterdag naar de openingsavond moeten komen.”

Alle info over de openingsavond van TheCommon met techno-dj’s Hadone, Debbie en SWART hier.