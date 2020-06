Kunstenaar CB Hoyo en Vlack Cod brengen samen limited-edition t-shirt tegen racisme op de markt ADA

11 juni 2020

10u29 0 Antwerpen De hedendaagse kunstenaar CB Hoyo heeft, in samenwerking met Black Cod, de release van een limited-edition t-shirt aangekondigd om een wereldwijde antiracismecultuur te verspreiden. Alle winst gaat naar de organisaties Black Lives Matter en Enar (European Network Against Racism).

Het t-shirt bevat de woorden “Fuck Racism” in 33 verschillende talen, geschreven in het iconische handschrift van CB Hoyo. Dit unieke t-shirt is ontworpen om positieve veranderingen door te voeren en solidariteit te tonen vanuit de internationale artistieke gemeenschap. 100% van de winst zal ten goede komen aan sociale doelen en organisaties in Amerika en Europa om hun werk in de strijd tegen geweld, discriminatie en racisme te bevorderen.

Elk stuk is geprijsd aan 35 euro, exclusief BTW en verzendkosten, en zijn exclusief via www.black-cod.com/cb-hoyo beschikbaar. Dit unieke t-shirt zal slechts een week beschikbaar zijn.