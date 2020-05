Kunst in plaats van reclame: kunstwerken sieren 200 billboards in Antwerpen Annelin Marien

03 mei 2020

09u55 0 Antwerpen De vijfde editie van het Billboard Project is een ‘specialleke’: vorige jaren werden een vijftigtal billboards in Antwerpen voorzien van kunstwerken van beginnende en gerenommeerde kunstenaars, dit jaar zijn dat er maar liefst vier keer zoveel. “Kunst kan mensen verbinden in deze periode”, aldus initiatiefnemers Sanja Tomic en Spank Moons.

De hele maand mei sieren kunstwerken 200 billboards in Antwerpen. Die kunst is van de hand van studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Sint-Lucas, maar ook van bekende kunstenaars zoals Fred Bervoets, Nick Andrews, Tom Liekens,... “We zijn begonnen met een twintigtal kunstwerken, dat werden er vijftig, en dit jaar zijn het er zelfs tweehonderd”, aldus Sanja Tomic. “De lockdown speelt daarin zeker een rol: nu de reclamesector grotendeels is stilgevallen, is er een groter aantal borden ter beschikking voor ons project.”

De kunstenaars werd dan ook gevraagd om een kunstwerk te maken waarin ze reflecteren op de coronacrisis. “Kunst is zeer belangrijk, het kan mensen verbinden en helpen om inzichten te krijgen over deze periode”, aldus Tomic. “We zitten allemaal in dezelfde situatie, geconfronteerd met onszelf: kunst kan die gevoelens tastbaar maken. We willen laten merken dat wij, kunstenaars, aanwezig zijn, dit is onze bijdrage.”