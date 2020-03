Kunst en tapas ontmoeten elkaar in restaurant Gustu: “Zowel op als naast het bord vernieuwen” ADA

12 maart 2020

12u50 24 Antwerpen Het interieur van tapasrestaurant Gustu in de Verschansingstraat kreeg de voorbije weken een totaal ander kleedje aangemeten. Aan de muren hangen sinds kort verscheidene opvallende werken van de Spaanse kunstenaar Jezus Eloy. Die laat zich hiervoor inspireren door de eigenzinnige tapascreaties van chef Kim Schaerlaken.

De link van Kim Schaerlaken met Catalonië en zijn kijk op tapas leidden in 2019 tot het ontstaan van Gustu. Hierin zit het woord ‘gust’ wat Catalaans is voor ‘smaak’. Dat is precies wat de chef drijft om met passie en ambacht de traditionele tapas te doorbreken en zowel op als naast het bord vernieuwing te brengen. Hij wil de tapas heruitvinden door er lokale producten in te verwerken en de klassiekers niet zo maar te kopiëren. Op het menu staan onder meer tapas met typisch Vlaamse bereidingen als witte en zwarte pens, konijn, mosterdgebraad, savooi en bloemkool.

Die eigen tapasstijl werkt aanstekelijk voor kunstenaar Jezus Eloy. Hij laat er zich helemaal door inspireren om kunstwerken te creëren met duidelijke verwijzingen naar de keuken. Hierin verwerkt hij de visie van Gustu op tapas. Voor dit project koos de jonge Spanjaard om op hout te schilderen en realiseert hij zo Galicische borden met een verhaal die voor een opvallend interieur zorgen. Enkele werken verwijzen onder meer naar de vis die tegen de stroom in zwemt en naar het varken dat een prominente plaats heeft in de Spaanse keuken.

Granaatappel

“In de Hoorn des Overvloeds, een ander werk van Jezus, staat de granaatappel centraal. Die symboliseert voluit onze visie op tapas. Eén pit betekent op zich niets, maar open je deze vrucht met al die pitten dan tref je een weelde aan. Zo ook met de tapas. Eén gerechtje op een lege tafel verdwijnt in het niets. Wij gaan voor een volle tafel door naar hartenlust gerechtjes te combineren en dan heb je feest”, vertelt chef Kim Schaerlaken enthousiast.