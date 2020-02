KU Leuven organiseert Kinderuniversiteit op Antwerpse campus: “Mama en papa zijn niet welkom”

BJS

15 februari 2020

18u25 0 Antwerpen Op Campus Carolus van de KU Leuven in Antwerpen is zaterdag voor het eerst een Kinderuniversiteit georganiseerd. Jonge ontdekkers tussen 8 en 13 jaar kregen er les van echte professoren van de faculteiten Economie & Bedrijfswetenschappen en Letteren. Niet welkom op de Kinderuniversiteit: de ouders van de piepjonge ‘studenten’. “Dan zijn de kinderen aandachtiger.”

Het is een jubileumjaar voor de Kinderuniversiteit van de KU Leuven: voor het vijftiende jaar zijn kinderen welkom op de universiteit voor colleges en workshops. Ter ere van die gelegenheid vonden in de afgelopen weken telkens op zaterdag ook edities plaats op de campussen in Sint-Katelijne-Wever, Brussel, Gent en Geel. Zaterdag streek de Kinderuniversiteit voor het eerst neer op Campus Carolus in Antwerpen.

Proffen van de KU Leuven gaven de kinderen les in een echt auditorium. In de voormiddag doceerde sporteconoom Wim Lagae over de business achter marathonlopen. In de namiddag vertelde professor Nieuwe Media en Journalistiek Michaël Opgenhaffen over wat nieuws tot nieuws maakt. Daarnaast waren er nog tal van workshops rond verhalen schrijven, geldbeheer, winkelpsychologie en gerechtsvertalen.

Ouders niet welkom

De ouders zijn tijdens de colleges en workshops niet welkom. “Dat is een bewuste keuze”, zegt woordvoerder Leen De Fraine van de Antwerpse KU Leuven-campus. “We merken dat de kinderen aandachtiger zijn en actiever deelnemen wanneer de mama en papa er niet bij zijn.” De ouders mochten op stadswandeling met een professor Letteren, die gidste op het Hendrik Conscienceplein.

Met 60 ingeschreven kinderen in de voormiddag en 90 in de namiddag spreekt de universiteit van een geslaagde editie. “Volgend jaar organiseren we dit zeker opnieuw in Antwerpen”, zegt De Fraine. “Dit jaar kaderden alle workshops en lessen binnen de faculteiten die hier gevestigd zijn - Economie & Bedrijfswetenschappen en Letteren - volgend jaar is het de bedoeling om breder te gaan.”