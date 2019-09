Kruispunt van Antwerpsebaan met Zevensterstraat afgesloten tot 6 oktober Jan Aelberts

25 september 2019

17u53 0 Antwerpen Het kruispunt van de Antwerpsebaan met de Zevensterstraat in Berendrecht is vanaf donderdag 26 september tot en met zondag 6 oktober afgesloten voor het verkeer.

Aannemer Verbruggen legt het voetpad ter hoogte van huisnummer 120 opnieuw aan. Het verkeersplateau krijgt nieuwe klinkers en het fietspad nieuwe rode asfalt. Een tijd geleden werd dit kruispunt afgesloten en voorlopig hersteld door de nutsmaatschappijen. Nu volgt de definitieve herstelling.

Het doorgaand verkeer volgt de aangeduide omleiding. Bewoners van de Zevensterstraat en de achterliggende wijk rijden hun straat in via het kruispunt Antwerpsebaan - Solftstraat. Ze rijden de straat uit via de Solftstraat - Solftplaats. De paaltjes ter hoogte van de Solftplaats worden tijdelijk weggehaald.