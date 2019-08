Kruispunt Heistraat en Veeckmanslaan opnieuw opnieuw opgebroken: Valaartunnel dicht Jan Aelberts

05 augustus 2019

10u24 0 Antwerpen Er wordt vanaf vandaag opnieuw gewerkt op het kruispunt van de Heistraat en de Dokter Veeckmanslaan in Wilrijk. Tijdens de werken, die twee weken duren, is er ook geen verkeer in de Valaartunnel.

“Het kruispunt van de Heistraat en de Dokter Veeckmanslaan was slecht aangelegd door de aannemer”, klinkt het bij het district. “Hij moet het kruispunt dus opnieuw aanleggen.”

Vanaf vandaag werkt de aannemer in de Heistraat ter hoogte van de Dokter Veeckmanslaan en de Diepe Roet . Als alles vlot verloopt, duren de werken twee weken. Bij slecht weer kunnen de werken langer duren. Tijdens de werken is de tunnel voor auto’s afgesloten. De fiets en voetgangerstunnel blijft wel toegankelijk. Er kan zolang de werken duren niet geparkeerd worden in de werfzone.