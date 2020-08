Kruispunt Desguinlei (R10) met de Kolonel Silvertopstraat krijgt dit weekend opknapbeurt: AWV vraagt omgeving te vermijden ADA

05 augustus 2020

Komend weekend voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit aan het kruispunt van de Desguinlei (R10) met de Kolonel Silvertopstraat (N148) in Antwerpen-Zuid. De rijweg en het fietspad is plaatselijk in slechte staat en zal hersteld worden. Wegen en Verkeer waarschuwt voor hinder en raadt aan om het kruispunt te vermijden.

Aan het kruispunt van de Desguinlei met de Kolonel Silvertopstraat is de rijweg en het fietspad plaatselijk in slechte staat. De beschadigde zone bevindt zich op de afslagstrook komende van de Kolonel Silvertopstraat naar de Singel in de richting van Berchem. Het oude asfalt van rijweg en fietspad wordt opgebroken en vervolgens opnieuw aangelegd.

De herstellingswerken worden in een weekend en vakantieperiode uitgevoerd om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Ook wordt de lichtenregeling van het kruispunt tijdelijk aangepast om de doorstroming te bevorderen. Toch zullen de werken de nodige verkeershinder met zich meebrengen. Verkeer richting de stad en de Singel moet op de Kolonel Silvertopstraat ter hoogte van het kruispunt immers over één rijstrook passeren. Alle bewegingen op het kruispunt blijven wel steeds mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen niet passeren langs de werfzone en moeten oversteken naar het fiets- en voetpad aan de overzijde. Het treinstation Antwerpen-Zuid onder de brug blijft bereikbaar, maar enkel via de trappen van de tramhalte in de Kolonel Silvertopstraat. De trappen langs de brugreling zijn niet bereikbaar.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt om het kruispunt komend weekend te vermijden. Weggebruikers wordt aangeraden om het platform Slim naar Antwerpen te raadplegen voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om de stad vlot te bereiken.