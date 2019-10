Kruidenier verpatst dure Louboutins en Nikes, maar die blijken nep: “Uitbater wordt verhoord” Jan Aelberts

13u48 0 Antwerpen De uitbater van een kruidenierswinkel in de Brederodewijk is opgepakt door de Antwerpse politie. Hij verkocht luxeschoenen van merken als Nike en het peperdure Louboutin. De schoenen bleken, natuurlijk, nep te zijn. De man wordt verhoord.

Het wijkteam van de Brederodestraat en omgeving controleerde het voorbije weekend handelszaken in de Brederodewijk. In een kruidenierswinkel werden 31 paar luxeschoenen van merken Nike, Adidas en Louboutin gevonden. Het bleek om namaak te gaan. De zaakvoerder was niet aanwezig. Zijn medewerkster in de winkel werkte in het zwart. De namaakgoederen werden in beslag genomen en de zaakvoerder wordt verhoord.