Kristel Verbeke neemt meer dan 8000 euro in ontvangst voor Kinderarmoedefonds AMK

15 oktober 2019

11u43 0 Antwerpen Vandaag nam voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke een cheque van €8.497,30 in ontvangst namens Het Kinderarmoedefonds. Dat geld werd ingezameld door De Kringwinkel Antwerpen tijdens een stockverkoop van het kinderkledingmerk Da-Da.

Kathleen Kuppens, voormalig eigenaar van het kinderkledingmerk Da-Da en vandaag werkzaam als teamleider textiel in De Kringwinkel, besloot om heel haar stock te verkopen en alle opbrengst te schenken aan de ondersteuning van kinderen in nood via Het Kinderarmoedefonds. Het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt projecten die meer kansen bieden aan jonge gezinnen in armoede. “Ik ben heel blij dat de kleding van Da-Da na al die tijd terug kan bijdragen aan het welzijn van kinderen. De kleding was voor kinderen en nu gaan ook de inkomsten terug naar de kinderen, het verhaal klopt.”, vertelt Kathleen van De Kringwinkel.

Kristel Verbeke, lid van het Bestuurscomite van Het Kinderarmoedefonds, nam vandaag de cheque van meer dan 8000 euro in ontvangst. “Een sterke vrouw én bedrijfsleider die beslist om zich 100% mee in te zetten tegen kinderarmoede, daar kan ik alleen maar heel dankbaar voor zijn.”, aldus Kristel Verbeke. “Geen enkel kind zou moeten opgroeien in armoede, het zijn initiatieven zoals deze die mee het verschil maken!”