Kringwinkels worden nog altijd overspoeld met goederen: “Sorteer op voorhand en steek spullen aub in dozen”



Caroline Van de Pol

10 september 2020

13u48 0 Antwerpen Na de heropening van De Antwerpse Kringwinkels in mei kwam al een noodsignaal omdat er te veel goederen binnengebracht werden. Vier maanden later kampen De Kringwinkels nog steeds met grote stockageproblemen. “We krijgen het gewoon niet meer weggezet.” klinkt het.

Vlak na de lockdown werden de Antwerpse Kringwinkels overspoeld door goederen omdat mensen massaal opgeruimd hadden. Toen werd het drastische besluit genomen om alle geefpunten op zaterdagen te sluiten. “Zo ver willen we deze keer niet gaan. We zijn onze gevers heel erg dankbaar voor de spullen die we krijgen. Daarom vinden we het belangrijk om hen nu niet in de kou te laten staan”, zegt Louise Vrints, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen.

Kartonnen dozen stapelen

De Kringwinkels doen wel een oproep om goederen gesorteerd in kartonnen dozen te komen geven. “Omdat onze magazijnen zo vol zitten moeten we alle beschikbare ruimte optimaal benutten. We proberen de binnengebrachte goederen zoveel mogelijk te stapelen, en dat werkt het best als ze in dozen bij ons aankomen.” Zegt Louise. “Mensen kunnen ook helpen door hun goederen vooraf te sorteren per productcategorie. In een ideale situatie brengen mensen verschillende dozen met kleding, huisraad en elektro apart.”

Kringwinkel Antwerpen

De Kringwinkel heeft 10 tweedehandswinkels in Antwerpen stad, Brasschaat, Kapellen en Schoten en een webshop in de sociale economie. De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht. Kringwinkels staan ook voor sociale tewerkstelling. “Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. De Kringwinkel biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 400 mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.”

