Kringwinkel houdt stockverkoop voor Kinderarmoedefonds ADA

22 augustus 2019

12u47 0 Antwerpen Het kindermerk Da-Da doneert de volledige sample collecties van 1989 tot en met 2001 aan de Kringwinkel voor het Kinderarmoedefonds.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september kan iedereen nostalgisch gaan shoppen in deze iconische collecties in De Kringwinkel in Antwerpen Centrum. Alle opbrengsten worden geschonken aan Het Kinderarmoedefonds. Kathleen Kuppens, voormalig eigenaar van het kinderkledingmerk Da-Da werkt tegenwoordig in De Kringwinkel Antwerpen als Teamleider van de Textielafdeling. “Vroeger had ik samen met een vriendin van mij het kinderkledingmerk Da-Da. Na jaren heb ik besloten om de volledige sample collectie die ik nog op zolder had staan te doneren.” Da-Da was een kledingmerk dat kinderen centraal zette, nu wil Kathleen graag dat de opbrengsten van deze uitverkoop terug naar kinderen gaan.

De Kringwinkel mikt met deze actie op jonge ouders. “Naast de kleding van Da-Da zorgen we ook voor een uitgebreid aanbod aan tweedehands kleding en speelgoed”, vertelt Louise Vrints van De Kringwinkel Antwerpen. Maar het merk Da-Da roept vooral bij de grootouders een nostalgisch gevoel op. “We vermoeden dat er heel wat mensen over de vloer zullen komen die ouders waren in de jaren 80 en 90, toen Da-Da erg populair was in Antwerpen. Die zijn ondertussen misschien al grootouder geworden en kunnen natuurlijk altijd cadeautjes voor hun kleinkinderen komen kiezen”, lacht Louise.