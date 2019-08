Kringwinkel helpt met ‘Tussenstop’ langdurig werklozen aan een job AMK

28 augustus 2019

10u20 1 Antwerpen De Kringwinkel heeft sinds dit jaar een nieuw sociaal project. Met ‘Tussenstop’ wil De Kringwinkel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven om een gepaste job te vinden.

De Kringwinkel gaat sinds kort met Tussenstop aan de slag met langdurig werklozen, die omwille van fysieke, mentale, sociale of psychische redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De Kringwinkel engageert zich met het project om voor alle starters een passende vaste job te vinden.

“Tussenstop is letterlijk een tussenfase tussen langdurige werkloosheid en een job.”, vertelt Frans De Boeck, begeleider van Tussenstop in De Kringwinkel Antwerpen. “Met Tussenstop geeft De Kringwinkel Antwerpen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via een stage de kans om op zoek te gaan naar hun persoonlijke talenten, vaardigheden en wensen. Samen met de langdurig werklozen zoekt De Kringwinkel een passende job binnen de organisatie.”

Ze starten met het ondersteunen van andere afdelingen, maar om voldoende taken te kunnen voorzien voor de groep, werkt De Kringwinkel ook samen met reguliere bedrijven voor eenvoudige opdrachten. Zo werken de mensen van de Tussenstop bijvoorbeeld voor w.r.yuma, die zonnebrillen maakt uit gerecycleerd plastic.

De eerste maanden leverden alvast een mooi resultaat op. Verschillende starters werken ondertussen vast bij De Kringwinkel. “Door de Tussenstop ben ik zelfzekerder geworden en durf ik meer initiatief nemen. Hier wordt er tenminste naar je omgekeken. In andere jobs moest ik gewoon mijn plan trekken en durfde ik geen vragen stellen.”, vertelt An Wallyn (foto), één van de medewerkers van Tussenstop. Na een succesvolle stage is zij ondertussen vast aan de slag in de Textielafdeling van De Kringwinkel.