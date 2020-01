Kringwinkel en stad slaan handen in elkaar: aankoopbonnen sociale centra nu ook geldig bij Kringwinkel Antwerpen ADA

21 januari 2020

11u24 5 Antwerpen De stad Antwerpen en De Kringwinkel Antwerpen slaan de handen in elkaar om materiële steun te bieden aan klanten van de sociale centra van Antwerpen.

De sociale centra van de stad Antwerpen bieden een brede waaier van dienstverlening aan hun klanten aan. Een onderdeel is het bieden van materiële steun. Zo bood de stad Antwerpen tot voor kort aan klanten van de sociale centra in acute meubelnood heel goedkoop tweedehandsmeubilair aan via een eigen meubelhal. De meeste van die meubelen kwamen uit schenkingen van burgers en bedrijven. Die steunverlening via een eigen, stedelijke meubelhal wordt nu vervangen door een samenwerking met De Kringwinkel Antwerpen.

Tom Meeuws, Antwerps schepen voor sociale zaken, is tevreden dat De Kringwinkel Antwerpen die dienstverlening overneemt: “Deze samenwerking is een win-win voor alle partijen. Kwetsbare Antwerpenaren zullen voortaan voor hun aankoopbonnen van de sociale centra bij De Kringwinkel Antwerpen een groter aanbod vinden, op meerdere locaties en tijdens ruimere openingsuren.”

Naast de overname van de verkoop van het meubilair, neemt De Kringwinkel Antwerpen voortaan ook de schenkingen van meubilair en huisraad aan de stad Antwerpen voor zijn rekening. Burgers of bedrijven kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 217 25 10 van De Kringwinkel Antwerpen. “Op die manier blijven we burgers de kans bieden om andere mensen te helpen met bruikbare spullen die ze zelf niet langer nodig hebben. Bovendien verkleinen we dankzij het nieuwe leven voor de geschonken spullen meteen de afvalberg”, besluiten Tom Meeuws en Danny Vercauteren.