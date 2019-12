Kringwinkel Antwerpen zamelt 200 slaapzakken in voor daklozen: “Ondanks nachtopvang blijven slaapzakken broodnodig” ADA

13u55 0 Antwerpen Voor het derde jaar op rij zamelt De Kringwinkel Antwerpen slaapzakken in voor daklozen. En dit jaar weer met een mooi resultaat: ze zamelden 200 slaapzakken in. De slaapzakken worden vrijdag overhandigd aan de daklozen van het dagcentrum De Vaart, een inloopcentrum van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in het centrum van Antwerpen.

“Onlangs anceerden we een oproep aan onze klanten om hun slaapzakken te komen doneren in één van onze winkels”, vertelt Louise Vrints, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. “Deze actie ligt in de lijn van onze sociale doelstelling. Ook wij hebben medewerkers die vroeger op straat geleefd hebben.” vertelt Louise.

De Kringwinkel Antwerpen zamelde deze maand 200 slaapzakken in voor Inloopcentrum De Vaart van het CAW. Tijdens de koude wintermaanden komen er dagelijks meer dan 100 bezoekers langs die een warme plek zoeken of een helpende hand nodig hebben en elke maand zien ze nieuwe gezichten verschijnen. “We werken nauw samen met stad Antwerpen om iedereen toe te leiden naar nachtopvang, maar veel bezoekers slapen door omstandigheden nog altijd in slechte omstandigheden ergens in de stad. Slaapzakken blijven dus heel erg nodig.” zegt Geert Rombouts, coördinator De Vaart.