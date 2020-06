Krijgt Paula Marckx een straat of plein naar haar vernoemd? Als het van het district afhangt alvast wel ADA

30 juni 2020

12u43 0 Antwerpen Het district Antwerpen zal na de zomerreces een advies indienen om een straat of plein in Antwerpen te laten vernoemen naar de Het district Antwerpen zal na de zomerreces een advies indienen om een straat of plein in Antwerpen te laten vernoemen naar de onlangs overleden Paula Marckx

Krijgt Paula Marckx een straat of plein naar haar vernoemd? N-VA Antwerpen zal na de zomer een advies indienen om de Antwerpse Marckx op te nemen in de lijst van potentiële kanshebbers. “Haar kandidatuur wordt voorgedragen aan de straatnamencommissie en eens dat wordt goedgekeurd, kan het vrij snel gaan. Zodra er nieuwe straten of pleinen komen of er wordt een straatnaam gewijzigd, kan haar naam stijgen op de lijst van potentiële straatnamen”, vertelt Freek Nietsen, fractievoorzitter N-VA district Antwerpen.

Paula Marckx was een vrijgevochten vrouw die naast model, journaliste en piloot ook opkwam voor de rechten van kinderen van ongehuwde vrouwen. Toen zij in 1973 zwanger werd moest zij als bewust ongehuwde vrouw haar dochter officieel laten erkennen om de afstammingsband te laten vastleggen. Zij vond dat discriminatie en daagde de Belgische staat voor de rechtbank. In 1979 won ze de taak bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens en werd de Belgische wetgeving aangepast.

Marckx overleed in de nacht van zondag op maandag. Ze werd 94 jaar.