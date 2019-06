Kraft Heinz verhuist naar Antwerpen AMK

05 juni 2019

11u38 4 Antwerpen Het Belgisch hoofdkantoor van Kraft Heinz, de vijfde grootste voedings- en drankenproducent ter wereld, is onlangs verhuisd naar Antwerpen (Berchem). Het merk, dat vooral bekend is voor zijn Heinz ketchup, bevindt zich nu in het MeetDistrict vlakbij Berchem station.

Het hoofdkantoor van Kraft Heinz was sinds 2000 gevestigd in Turnhout, maar sinds kort verhuisde de Amerikaanse voedings- en drankenproducent naar Berchem. Volgens het bedrijf brengt het verhuizen naar een grote stad heel wat voordelen met zich mee. De kantoren in de stad zijn vlotter bereikbaar met het openbaar vervoer, nieuw talent en pas afgestudeerden worden meer aangetrokken door kantoren die in een stad gevestigd zijn, en een centrumlocatie biedt een aangenamere werkomgeving voor de werknemers.

The Kraft Heinz Company is de op twee na grootste voedings –en drankenproducent in de Verenigde Staten en wereldwijd de op vier na grootste. De onderneming verkoopt meer dan 200 merken in 200 landen met een omzet van ruim 28 miljard dollar. In de Benelux maakt de Kraft Heinz Company naast de bekende Heinz ketchup, ook merken als Heinz, Kwatta, Weight Watchers en Brinta.