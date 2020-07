Kraanman overlijdt in cabine op 30 meter hoogte Patrick Lefelon

23 juli 2020

15u23 0 Antwerpen Een 47-jarige kraanman is vanmiddag in zijn cabine overleden op een bouwwerf aan de Meir in Antwerpen. “Het overlijden wordt voorlopig als ‘verdacht’ beschouwd”, aldus de politie.



Politiewoordvoerder Sven Lommaert: “Rond 13.40 uur kwam vanop de bouwwerf een noodoproep binnen. De kraanman lag bewusteloos in zijn cabine. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan. Een spoedarts heeft geprobeerd de man te reanimeren maar dat mocht niet meer baten. Hij is ter plaatse overleden. Het overlijden wordt voorlopig als ‘verdacht’ beschouwd.”

De brandweer is ter plaatse met zijn klimteam. Dat team zal later deze namiddag het stoffelijke overschot van de 47-jarige kraanman uit Antwerpen terug naar de begane grond brengen. De cabine ligt op 30 meter hoogte. Eerst laat het Arbeidsauditoraat vaststellingen in de kraan en op de werf uitvoeren. De plek waar de last van de kraan op de grond staat is afgebakend.

De bouwwerf bevindt zich op het terrein van de vroegere school De Dames. Daar bouwt projectontwikkelaar Van Wellen een nieuw wooncomplex met 107 appartementen, commerciële ruimtes en een stadsvilla. Het project wordt gebouwd door firma Democo. Op de werf waren tal van onderaannemers bezig. Alle werken zijn stilgelegd.