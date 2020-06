Kraan trekt torenspits van kapel door dak woning CVDP

09 juni 2020

19u30 2 Antwerpen In de Keizerstraat in Antwerpen sleurde dinsdagavond een kabel van een kraan de torenspits van de Droogscheerderskapel mee. De torenspits sloeg tegen het dak van twee huizen aan de overkant.

De kabel hing los en haakte daardoor achter het kruis van de torenspits. Het kruis werd meegesleurd en bengelde tegen het dak van twee woningen aan de overkant van de straat. Een van de getroffen woningen werd ontruimd. De brandweer en hoogtewerkers kwamen ter plaatse om de torenspits van 300 kilogram veilig aan de grond te brengen.

“De beschadigde toren werd geïnspecteerd en is veilig verklaard. De eigenaar kan dus wachten tot morgen met de herstellingswerken”, vertelt Kristof Geens van de Antwerpse brandweer. “Er is ook schade aan de daken die geraakt zijn door de torenspits. Er vielen geen slachtoffers.”

De Droogscheerderskapel wordt ook de Sint-Annakapel of Keizerskapel genoemd. In 1513 werd ze als statussymbool gebouwd door de lakenbereiders of droogscheerders. Later kwam de kapel in het bezit van de Witte paters van Afrika, die het klooster ernaast bewonen. Vandaag is het een museum en een plaats voor erediensten, maar ook voor concerten, vergaderingen, tentoonstellingen en evenementen. Momenteel wordt een deel van de kunstcollectie ‘Blind date’ van Fernand Huts uitgestald in de kapel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.