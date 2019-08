Kosmo Sound en Maya Kamaty nemen Dageraadplaats over Jan Aelberts

15 augustus 2019

15u12 0 Antwerpen ‘Muziek in de wijk’ landt vrijdag op de Dageraadplaats. Kosmo Sound en Maya Kamaty nemen één van de gezelligste pleinen van Antwerpen over.

De aftrap is voor ‘Ietsmetnefiets’. Anneleen Sels en Lies Vandeburie, twee muzikale madammen, brengen hun klanken en gekke bekken over op het allerkleinste publiek. Vanuit hun ervaringen in het onderwijs en theaterlandschap maken zij muziektheater vanaf 17 uur.

Kosmo Sound neemt de Dageraadplaats over vanaf 19.30 uur. Ze beloven een zomerse mood en passeerden eerder dit jaar al op Reggae Geel. Afsluiter is Maya Kamaty. Ze groeide op met de muziek van haar vader, frontman van de beroemdste band van het Franse eiland Réunion, Ziskakan. Daaruit creëerde Maya Kamaty haar eigen geluid, een heruitgevonden versie van de maloya: de traditionele muziek van het eiland, vol Afrikaanse ritmes die meegebracht werden door slaven die in de suikerrietplantages te werk werden gesteld. In de Creoolse taal bezingt ze haar thuis.

Afspraak vrijdag 16 augustus vanaf 17 uur op de Dageraadplaats.