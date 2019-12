Kortfilm van 15-jarige Antwerpse regisseur gaat in première op Youtube CVDP

31 december 2019

17u56 2 Antwerpen Noa Jacobs (15) uit Brasschaat bracht maandag zijn kortfilm ‘Waarom wraak’ uit op Youtube. Zondag liet hij op de première aan familieleden en acteurs het resultaat zien van een half jaar monteren.

“Waarom wraak” is een familiedrama over een drugsverslaafde vader die samen met zijn twee kinderen in een verkeersongeval betrokken geraakt. De grootmoeder en twee vrienden van de kinderen zoeken uit waarom het ongeval is gebeurd. “Ik hoorde veel over drugs in het nieuws en haalde daar inspiratie uit voor het verhaal van de kortfilm”, vertelt Noa.

Bekende acteurs

Een jaar geleden contacteerde Noa enkele bekende acteurs om mee te spelen in zijn kortfilm. “Ik kende Apollonia Sterckx (Britney uit Thuis) en Cédric Galle (van de fictiereeks ‘VLOGLAB Beach #Stories’). Omdat ik een grote fan ben van FC de Kampioenen, vroeg ik ook Loes Van den Heuvel voor mijn kortfilm”, vertelt hij. Begir Memeti (Faroud uit Familie) vond Noa via een Facebookgroep voor acteurs.

De eerste opnamedagen vonden tijdens de zomer plaats in onder andere Brasschaat, Wuustwezel en ook aan het Steenplein en in de Vlaaikensgang in Antwerpen. Sindsdien hield Noa zich vooral bezig met monteren. “Ik combineerde het werken aan de kortfilm met mijn studies. Na school was ik er vaak nog enkele uren mee bezig.”

Aangrijpende einde

Zondagavond liet Noa de kortfilm voor het eerst zien aan familieleden en acteurs. “Het was een succes, ik kreeg veel positieve reacties. Er waren zelfs enkele mensen die emotioneel werden van het aangrijpende onverwachte einde.” Sinds maandagavond is ‘Waarom wraak’ gratis te zien op Youtube, en na één dag heeft de kortfilm al 767 views. “Ik ben daar al heel blij mee en hoop dat er nog zo veel mogelijk mensen mijn film zullen bekijken.”