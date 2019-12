Kortere show maar meer vuurpijlen: nieuwjaarsvuurwerk belooft intense show te worden David Acke

30 december 2019

17u53 0 Antwerpen Om klokslag middernacht zal de Antwerpse hemel dinsdag oplichten door zo een 1.200 vuurpijlen. Geen speciale figuren dit jaar zoals hartjes maar een heel intens schouwspel. “Het spektakel duurt dit jaar vijftien minuten in plaats van twintig maar we hebben wel meer pijlen”, vertelt vuurwerkartiest Cliff Hooge. Voor de negende keer stelde hij de show samen. “Een thuismatch.”

Op een ponton op de Droogdokkensite, in de schaduw van het Havenhuis, is Cliff Hooge samen met zijn tienkoppig team druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwjaarsvuurwerk. Tegen morgenmiddag moeten alle 1.200 vuurpijlen klaar staan om de lucht te worden ingeschoten. “Maandagochtend is al het vuurwerk toegekomen en zijn we gestart met de opstelling. Alle pijlen moeten voorzien worden van bedrading en een ontsteking zodat alles op het juist moment wordt afgeschoten”, vertelt hij.

Las Vegas

Voor Cliff hebben de vuurpijlen geen geheimen meer. Hij is wereldberoemd in zijn vak en een van de beste ter wereld. Gisteren zat hij nog in Malta voor een vuurwerkshow en daarvoor in het Midden-Oosten en Vietnam. In 2020 is hij al geboekt voor shows in Las Vegas, Monaco, Korea en Canada. Maar Antwerpen blijft toch dat ‘specialeke’ als geboren en getogen Antwerpenaar. “Het is een moment dat ook mijn familie de kans krijgt mij aan het werkt te zien en dat blijft toch bijzonder.”

Opnieuw zal een enorme massa samenkomen op de kaaien om het vuurwerk te bewonderen. Het publiek mag zich verwachten aan een heel intense show. De show duurt vijf minuten korter dan vorig jaar maar er zal wel meer vuurwerk afgeschoten worden. De hoogste pijl zal zo een 210 meter boven Antwerpen ontploffen.

Perfecte weersomstandigheden

De weersomstandigheden zijn alvast gunstig. Vorig jaar regende het tijdens de voorbereiding en natte vuurpijlen is een nachtmerrie voor elke vuurwerkartiest. Maandag scheen de zon en was de hemel blauw. En ook dinsdagnacht belooft ideaal vuurwerkweer te worden. “Amper wind, net voldoende om de rook weg te blazen, en droog. Het belooft ook helder te zijn. Dus iedereen zal een perfect zicht hebben op de hemel”, weet Cliff. Kan er eigenlijk iets mislopen? “Het ergste dat er zou kunnen gebeuren is dat er geen connectie meer is tussen de ontsteker en de pijlen. We zitten met de haven en nog eens midden in de stad. Zodra ik zie dat er connectie is, ben ik gerust”, lacht Cliff.

Dinsdagmiddag wordt het ponton met sleepboten naar de lanceerplaats gebracht op de Schelde en dan is het wachten tot er kan worden afgeteld en wordt 2020 feestelijk onthaald.