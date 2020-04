Kort: Deel twee heraanleg Spaansemolenstraat start woensdag Jan Aelberts

11 april 2020

14u54 0 Antwerpen Vanaf woensdag 15 april wordt er gestart met de tweede fase van de heraanleg van de Spaansemolenstraat en een gedeelte van Noordland in Zandvliet.

Aannemer Vermetten start woensdag 15 april met de heraanleg van het gedeelte van Noordland, vanaf de De Keyserhoeve tot de Spaansemolenstraat. Eerst wordt de rijweg opgebroken en wordt de site bekeken door archeologen. Wanneer de archeologen de site vrijgeven, wordt er gestart met de nieuwe riolering. De afwerking van de straat en voetpaden gebeurt in roodbruine kleiklinkers.

In functie van de archeologische vondsten in Noordland, is het mogelijk dat de rijbaan ter hoogte van de Spaansemolenstraat huisnummer 10 tot en met 20 aansluitend opgebroken wordt. Er geldt alvast een parkeerverbod in dit gedeelte van de Spaansemolenstraat.

Een overzicht van de verkeers- en busomleidingen vind je hier.