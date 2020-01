Kopstukken joodse witwasbende dagen niet op voor monsterproces PLA

21 januari 2020

15u03 1 Antwerpen Vijf hoofdverdachten van een 46-koppige bende die verdacht wordt van witwassen van 8,8 miljoen euro drugsgeld, daagden niet op voor het monsterproces in de Antwerpse rechtbank. Onder hen de twee kopstukken Avraham Zaltzman en Akiva Apter die eerder in de Verenigde Staten al werden aangepakt omdat zij de fortuinen van Zuid-Amerikaans drugsgeld hielpen witwassen.

De witwasbende wordt ervan verdacht in de loop van 2012 tot 2014 criminele opbrengsten ter waarde van 8,8 miljoen euro voor drugsclans te hebben witgewassen. Kopstukken Zaltzman en Apter haalden het geld op, wisselden het in grote coupures en brachten het dan via koeriers naar landen waar er weinig controle is op cash-stortingen op bankrekeningen.

Verschillende Antwerpse handelaars in de strenggelovige joodse gemeenschap zouden meegewerkt hebben. Die gemeenschap van ongeveer 20.000 leden woont rond de diamantwijk. Zij gaat prat op de strenge, ouderwetse beleving van hun joods geloof. Twee verdachten zijn trouwens bestuurder in vzw’s achter twee synagoges, waaronder de bekende Belz-synagoge in de Lange Leemstraat.

De Antwerpse verdachten zouden onverklaarbare bedragen in hun boekhoudingen hebben ingebracht. Volgens het Antwerpse parket gebeurde dat binnen de witwascarrousel van Zaltzman en Apter.

De rechter stelde dinsdagmorgen vast dat vijf hoofdverdachten, waaronder Zaltzman en Apter, niet opdaagden en evenmin een advocaat stuurden om hen te verdedigen.

Joodse feestdag

De rechters wilden het proces van start laten gaan op 8 oktober maar die week viert de joodse gemeenschap het Loofhuttenfeest. Dat is een joods feest dat zeven dagen duurt, en waarbij herdacht wordt dat de joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn omzwierven.

De startdatum van het proces is daarom verschoven naar 15 oktober. Tot die tijd hebben de advocaten tijd om hun conclusies uit te wisselen.