Kopstuk van hackersbende die cocaïne invoerde, afgemaakt in Turkije Patrick Lefelon

10 augustus 2020

16u41 0 Antwerpen De Turk Orhan Adibelli die opdrachtgever was van een Antwerpse hackersbende om cocaïne in te voeren, is vorige week doodgeschoten in zijn bedrijf in Turkije. De man was in Antwerpen bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij chanteerde enkele Vlaamse IT-specialisten om de computersystemen van havenbedrijven moesten hacken.

Orhan Adibelli was in Turkije eigenaar van een cementbedrijf in de stad Kayseri, zo meldt de Nederlandse website Crimesite.nl. In dat bedrijf is hij dinsdag door een onbekende met een pistool doodgeschoten. Adibelli werd nog naar een ziekenhuis vervoerd, maar stierf uiteindelijk aan de gevolgen van drie schotwonden.

Adibelli werd gezocht door het Antwerpse gerecht sinds hij in april 2018 was veroordeeld tot 15 jaar celstraf in een opmerkelijk drugsproces. Om aan de pincodes te geraken van de containers met cocaïne schakelde hij drie Vlaamse IT-ers in. Zij kraakten de computernetwerken van havenbedrijven. Toen zij zich wilden terugtrekken werden ze door Adibelli met de dood bedreigd.

Het gerechtelijke onderzoek ‘Ocean’s Thirteen’ bracht verschillende containerdiefstallen aan het licht. Eind 2012 werd de 19-koppige bende opgerold. Zij had minstens zes drugstrafieken georganiseerd, goed voor in totaal twee ton cocaïne en een ton heroïne. Wellicht waren er nog trafieken geweest die de speurders niet op het spoor kwamen.

4,1 miljoen euro

De rechter veroordeelde de Antwerpse IT-specialist Filip Maertens tot een celstraf van 8 jaar en een boete van 42.000 euro. Zijn twee jeugdvrienden die door Maertens werden ingeschakeld, kregen elk drie jaar cel en 18.000 euro.

De échte kopstukken van de bende, de Turken Orhan Adibelli en zijn rechterhand Ahmet Okul krijgen respectievelijk een celstraf van 15 en 13 jaar. Zij waren afwezig op hun proces. De rechter verklaarde voor Adibelli een wederrechtelijk vermogen van 4,1 miljoen euro verbeurd.

In de woning van Adibelli in Nederland vonden de speurders destijds al 1,2 miljoen euro cash. Adibelli had een tijdlang een spyshop in Rotterdam voor hij in 2012 naar Turkije vluchtte.