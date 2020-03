Kopstuk granatenbende is op de vlucht, tien leden zien aanhouding verlengd Patrick Lefelon

16 maart 2020

17u40 0 Antwerpen Eén van de kopstukken van de granatenbende die vorige woensdag werd opgerold, is nog op de vlucht. Het gaat om de Albanees Fidan J. (28), een man die zijn strepen al verdiende in de drugssmokkel. Hij opereerde vanuit een luxueus onderduikadres aan het Cadixplein. Tien andere verdachten die wel werden opgepakt, zagen hun aanhouding gisteren verlengd door de raadkamer.

De Albanees Fidan J. zat volgens verschillende bronnen ondergedoken in een luxueus appartement aan het nieuwe Cadixplein, in de buurt van het Eilandje. Volgens het Antwerpse parket waren de speurders via telefoontap en bijzondere opsporingstechnieken die schuilplaats op het spoor gekomen. Fidan J. had nauw contact met Moufdi R., de man bij wie in april 2019 een voorraad cocaïne en handgranaten in de kelder in Zwijndrecht was gevonden.

Het appartement aan het Cadixplein werd discreet in de gaten gehouden. Fidan J. kreeg er bezoek van Koerden uit Limburg. Eén van hen Memet T. wordt beschouwd als de rechterhand van de vermeende drugsbaron Nordin El H. die volgens het Antwerpse parket in Dubai verblijft.

Fidan J., bijgenaamd ‘de kleine Albanees’, werd vorig jaar veroordeeld tot 50 maanden celstraf en een boete van 18.000 euro voor de invoer van 70 kg cocaïne. Hij was bij een uithaling in de haven op heterdaad betrapt. Voordien werd hij al drie keer in andere strafzaken veroordeeld.

Ex-vriendin

Vorige donderdag werden 8 verdachten opgepakt omdat zij granaten en wapens zouden hebben geleverd voor de aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. De 28-jarige Fidan J. werd nergens aangetroffen.

Een aantal verdachten wordt ook gelinkt aan de invoer van minstens drie drugsuithalingen voor in totaal 1,5 ton cocaïne. Twee verdachten waren al in januari opgepakt toen de politie in Bornem een lading van 200 kg cocaïne op het spoor kwam.

De tien verdachten verschenen gisteren voor de raadkamer. Twee advocaten vroegen uitstel. De acht anderen blijven aangehouden. Tot grote ergernis van advocaat Sahil Malik die de ex-vriendin van een bendelid bijstaat. “Mijn cliënte heeft niets meer met die verdachte te maken, wel integendeel. Toch moet zij in de cel blijven. Onbegrijpelijk en juridisch onverantwoord. Ik heb onmiddellijk beroep aangetekend.”