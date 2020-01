Kopstuk drugsbende krijgt nieuw proces Patrick Lefelon

29 januari 2020

13u42 0 Antwerpen Het proces van Farhan Bouzambou uit Mechelen, die veroordeeld werd tot twaalf jaar cel in een groot drugsdossier, moet worden overgedaan omdat het hof van beroep in Antwerpen zijn bevoegdheid heeft overschreden. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. Voor de 46 andere beklaagden in datzelfde dossier, waaronder gewezen tv-ster Frank Masmeijer en Younes El B., jongere broer van drugsbaron Othman El B., wijzigt er niets aan hun zware veroordelingen.

Farhan Bouzambou (40) werd door het hof van beroep veroordeeld als leider van een criminele organisatie die zich zou hebben beziggehouden met de invoer van verdovende middelen. “Die uitspraak is problematisch, omdat het openbaar ministerie mijn cliënt helemaal niet heeft vervolgd als leider van de criminele organisatie”, zegt Mounir Souidi, de raadsman die samen met prof. Raf Verstraeten de belangen van de verdachte verdedigt.

“Het openbaar ministerie vervolgde Farhan alleen als gewoon lid van de organisatie, niet als leider. Door mijn cliënt als leider te veroordelen, heeft het hof zijn bevoegdheden overschreden, zo stelt het Hof van Cassatie.”

In de drugszaak werden 46 beklaagden veroordeeld, onder wie ook de Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer. Hij kreeg negen jaar cel voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Masmeijer berust in zijn straf en tekende geen cassatie aan.

Een andere opvallende verdachte in dit onderzoek was Younes El B., de jongere broer van vermeend drugsbaron Othman El B. die in Dubai verblijft. Younes El B. werd in 2016 een tijdlang gegijzeld door een conflict tussen zijn broer en andere grote spelers in het drugsmilieu. Younes EL B. werd veroordeeld tot 5 jaar cel. Hij tekende cassatie aan maar dat handhaafde zijn veroordeling.

Farhan Bouzambou is dus de enige van de 46 verdachten voor wie het proces moet worden overgedaan.