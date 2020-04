Kopstaartaanrijding aan Kennedytunnel richting Gent: slechts één rijstrook vrij Sander Bral

12u19 1 Antwerpen Een truck en twee bestelwagens met aanhangwagens zijn dinsdagmiddag tegen elkaar gebotst in een kopstaartaanrijding net voor de Kennedytunnel richting Gent. Eén van de bestuurders moest door de brandweer bevrijd worden. Twee betrokkenen raakten gewond.

Zowel de rechter- als de middenrijstrook zijn versperd door het ongeval, waardoor er in de Kennedytunnel richting Gent momenteel maar één rijstrook beschikbaar is. Omdat de file snel aangroeit, heeft het Vlaams Verkeerscentrum beslist de Liefkenshoektunnel richting Gent tijdelijk tolvrij te maken. Het verkeer op lange afstand van Hasselt naar Gent wordt aangeraden de omweg te nemen via Brussel.