Koppel winkeldieven betrapt op stelen van zonnebrillen CVDP

05 januari 2020

15u02 2 Antwerpen In de Huidevetterstraat in Antwerpen werd zaterdagnamiddag een koppel winkeldieven betrapt bij het stelen van zonnebrillen.

De politie werd erbij geroepen toen het koppel de winkel al verlaten had, maar de diefstal stond op camera. Op de beelden was te zien hoe de vrouw de gewenste brillen aanduidt en een stap voorwaarts zet zodat de man ze ongestoord kan wegsteken in een geprepareerde tas. Op basis van het beeldmateriaal werd het dievenkoppel even later in de Schuttershofstraat opgepakt.

De 36-jarige man en de 29-jarige vrouw uit Sint-Agatha-Berchem, werden voor verder onderzoek meegenomen. Ze zijn ruim gekend bij de politiediensten. Omdat ze de buit op dat moment niet meer op zak hadden, kamde de politie de omgeving uit op zoek naar hun wagen. Die werd wat later teruggevonden met de brillen en voorwerpen zoals parfum, cosmetica, kleding en juwelen die vermoedelijk buit werden gemaakt bij andere diefstallen. De auto werd in beslag genomen om verder te doorzoeken. De man had nog een bevel tot onmiddellijke gevangenneming openstaan voor een veroordeling van 15 maanden gevangenisstraf. Het koppel werd voorgeleid bij het parket.