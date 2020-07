Koppel steelt enveloppen met geld uit horecazaak Sander Bral

07 juli 2020



Het politieteam dat toezicht houdt in de winkelstraten van de binnenstad merkte zondagnamiddag een koppel op dat zich verdacht gedroeg. In verschillende winkels leken ze een opmerkelijke interesse te vertonen in de kassa’s en stelden ze enkele opmerkelijke vragen aan het personeel. De politie besloot de twee in de gaten te houden en te volgen.

Ter hoogte van de Bourlaschouwburg ging de man kort een horecazaak binnen, waarna hij en de vrouw opnieuw wegwandelden. Tijdens de wandelingen merkten de inspecteurs op dat de man en de vrouw geld uitwisselden en nadien enveloppen in de vuilbak gooide. Deze bleken afkomstig uit de horecazaak.

De man en de vrouw werden gecontroleerd en bleken in totaal 435 euro uit de zaak te hebben gestolen, geld dat bestemd was voor het personeel. De twee (22 en 23 jaar) werden gearresteerd. Er wordt onderzocht of ze ook in aanmerking komen voor een andere diefstal uit een restaurant. De twee worden voorgeleid.