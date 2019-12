Exclusief voor abonnees Koppel krijgt 27 jaar cel voor roofmoord op gepensioneerde Antwerpse leraar: “Frank werd op een brutale, laffe manier gedood” Jonathan Bernaerts

06 december 2019

16u44 4 Antwerpen De Antwerpse assisenjury heeft Bart Goossens (37) en Natasja De Paepe (39) vrijdag veroordeeld tot 27 jaar cel voor de roofmoord op de gepensioneerde leraar Frank Serruys (62). Het openbaar ministerie had voor allebei de levenslange opsluiting gevorderd, maar de jury aanvaardde verzachtende omstandigheden.

De jury en het hof trokken zich vrijdag rond 13u terug om zich over de strafmaat te beraden. Pas vier uur later geraakten ze eruit. Het verdict? Bart Goossens en Natasja De Paepe moeten beiden 27 jaar naar de gevangenis voor de roofmoord op de gepensioneerde leraar Frank Serruys. Bij de voorlezing van het arrest kon de moeder van Goossens haar emoties niet meer te baas en barstte in tranen uit.

