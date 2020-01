Koor van de Brabantse Olijfberg wordt in oude glorie hersteld ADA

28 januari 2020

11u36 0 Antwerpen Het koor van de Protestantse Kerk de Brabantse Olijfberg (1615) in Antwerpen wordt gerestaureerd en dat zal gebeuren met een zo groot mogelijk behoud van de oorspronkelijke materialen. Enkel de zwaar beschadigde stenen zullen vervangen worden, de rest zal herbruikt worden.

In 2014 werd de voorgevel van de Protestantse Kerk de Brabantse Olijfberg al onder handen genomen, in 2016 was het de beurt aan het dak en de zijgevels. Nu, in een laatste fase, worden de gevels en de glas-in-loodramen van het koor gerestaureerd. MAAT_WERK Architecten zal de restauratie uitvoeren waarbij er steeds een evenwicht gezocht wordt tussen een duurzame restauratie maar toch met behoud van de oorspronkelijke materialen.

De architecten en restaurateurs zijn op dit moment bezig met met de glas-in-loodramen minutieus te restaureren in een atelier. Ter plekke zelf wordt de buitengevel van het koor, de ruimte in een kerkgebouw waar zich het hoofdaltaar bevindt, mild gereinigd met een heel fijn granulaat in combinatie met water. Dit doen ze bewust om zoveel mogelijk van het originele materiaal te bewaren. Het vuil gaat er zo af maar de typische kleurschakering blijft zo wel behouden.

Steenprothese

Wanneer een steen te hard beschadigd is wordt die integraal vervangen maar in andere gevallen wordt er gewerkt met een steenprothese. Dat betekent dat een beschadigt deel van de oorspronkelijke steen wordt vervangen door een op maat gehakt ander stuk steen. Op die manier wordt het originele profiel behouden.

Tijdens de restauratie kunnen de diensten gewoon blijven doorgaan. De restauratiewerken aan het koor en de glas-in-loodramen startten in september 2019 en het einde is gepland midden 2020.