Koop eens de Meir of de Antwerpse ZOO: Monopoly stelt Antwerpse versie voor ADA

17 september 2019

12u06 0 Antwerpen Twintig jaar nadat de eerste Antwerpse versie van het populaire gezelschapspel Monopoly de winkel lag, is er vanaf vandaag een nieuwe versie te koop. De ZOO, de kathedraal, Het Steen, De Bourla en het Middelheimpark zijn maar een van de vele locaties die te koop staan. De Meir is meteen ook de duurste straat van het nieuwe spel.

Vanaf vandaag staan heel wat monumenten, historische gebouwen en pleinen te koop in Antwerpen. Voor zestig dollar heb je de Kennedytunnel, voor 140 kan je het Theaterplein kopen en voor de Meir betaal je al gauw 400 dollar. Kunstliefhebbers kunnen het M HKA kopen voor 220 dollar en wie droomde van de Bosuil moet 120 dollar op tafel leggen.

Uiteraard spreken we over Monopoly dollars en niet over echt geld en zijn deze gebouwen, straten en tunnels niet echt te koop. Het gaat om een gloednieuwe versie van het populaire gezelschapspel die helemaal Antwerps kleurt. Initiatiefnemer is Pieter De Wulf, die eerder ook al een Brugse en Gentse versie op de markt bracht.

“Twintig jaar na de eerste Antwerpse versie, is er nu een nieuwe versie op de markt. Een stad leeft en verandert en daarom kon Monopoly niet achterblijven.” Het bordspel werd voorzien van tekeningen van cartoonist Lectr. “In Nederland werkten ze met foto’s van de gebouwen maar dat vonden we niet mooi. Al snel leek het op een fotocollage. Daarom opteerden we voor tekeningen. Al was Lectr niet altijd even blij met de gebouwen die hij moest tekenen. Vooral het Centraal Station zorgde voor heel wat kopzorgen bij de de cartoonist maar het resultaat mag er zijn”, lacht Pieter. Ook de kanskaarten kregen een Antwerpse tint. Zo kan je beboet worden door de LEZ, krijg je geld voor een optreden in het OLT Rivierenhof, of moet je je vrienden trakteren op de Sinksefoor.

Andere elementen zijn dan weer standaard gebleven omdat die verbonden zijn aan rechten en dus niet mogen aangepast worden. Zoals de vier hoeken van het bordspel: Start, op bezoek in de gevangenis, vrij parkeren en naar de gevangenis. Ook de pionnen, de huizen en hotels zijn standaard. Opvallend: de Meir is de enige straat die je kan kopen.

De Antwerpse Monopoly is vanaf vandaag overal te koop in Antwerpen en de Antwerpse rand. “Het gaat om een editie met beperkte oplage van 15.000 stuks. Het kan zijn, afhankelijk van de verkoop, dat er met de feestdagen nog een beperkte oplage bijkomt maar nadien is het sowieso afgelopen”, aldus Pieter.