Kooivechtster Cindy (35) krijgt zware klappen op straat: “Zeven hechtingen en gebroken neus” Jan Aelberts HAA

24 november 2019

01u10

Bron: Facebook, ATV 88 Antwerpen Cindy Dandois, een 35-jarige lerares/MMA-vechtster uit Deurne, is vrijdagmiddag het slachtoffer geworden van een brutale aanval voor haar deur. Ze werd aangevallen door een man die ze kent en kreeg rake klappen.

Ze deelde haar verhaal op haar Facebookpagina. De sportvrouw hield aan het geweld een gebroken neus en zeven hechtingen over. “Ik zal dit weekend niet kunnen vechten in Den Haag”, laat Cindy weten. Ze kende de persoon die haar heeft aangevallen en heeft het over een daad van sabotage. Er is een klacht ingediend bij de politie.

“Heel teleurgesteld”

“Ik ken de persoon in kwestie”, vertelt de MMA-vechtster aan ATV. “Ik denk dat het een wanhoopsdaad zal geweest zijn. Iemand die niet weet hoe je moet communiceren. Dat doet pijn en ik ben ook heel teleurgesteld in die persoon.”

Ze hoopt op een spoedig herstel. Dit weekend had Cindy normaal een wedstrijd in Den Haag, maar die is “voor mij om zeep” door de opgelopen verwondingen. Binnen drie weken staat er een nieuwe wedstrijd op de agenda, maar het zal afhangen van haar herstel of ze zal kunnen deelnemen.

Teruggevochten

Volgens ATV heeft Cindy teruggevochten. “Ik probeer geweld buiten de sportschool weg te laten. Maar als je wordt aangevallen, dan moet je jezelf toch kunnen verdedigen. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen.”

Dandois maakte in 2009 haar debuut als MMA-vechter, mixed martial arts. Als ze niet in de ring staat geeft ze les in een middelbare school.