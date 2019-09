Konnichiwa! Sake Festival serveert meer dan 100 sake’s Jan Aelberts

30 september 2019

13u08 6 Antwerpen Voor wie gek is van Japan en een stevige borrel is dinsdag de Antwerpse Vrijdagmarkt de place to be. Op de allereerste ‘Sake Festival’ van onze stad worden meer dan 100 soorten sake geserveerd.

Het zal nog niet in heel veel Vlaamse agenda’s staan, maar 1 oktober is traditioneel ‘World Sake Day’. En daarom organiseert Dim Dining, het Japans restaurant op de Vrijdagmarkt, een allereerste ‘Sake Festival’. Proeven kan je er tot je er bij neervalt, want het festival serveert ruim honderd soorten sake.

Sake is een Japanse alcoholische drank, die onder andere wordt gemaakt van rijst en wordt daarom ook wel rijstwijn genoemd, al is het flink wat straffer dan de gemiddelde merlot. Behalve gedronken wordt er dinsdag ook gegeten. Uiteraard serveert Dim Dining zelf Japanse hapjes, maar ook topchocolatier Jitsk Heyninck tekent present.

De toegang is gratis, al moet je voor sommige tastings wel betalen en reserveren. Meer info vind je op de Facebook-pagina van het festival.