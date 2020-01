Koninklijke Balletschool viert vijftigjarig bestaan Ballet van Vlaanderen met voorstellingen in Stadsschouwburg en HetPaleis CVDP

24 januari 2020

18u50 0 Antwerpen De stedelijke basisschool Prins Dries en de Koninklijke Balletschool Antwerpen vieren dit jaar het vijftigjarig bestaan van Ballet van Vlaanderen. Daarnaast zou Jeanne Brabants, grondlegster van het Ballet van Vlaanderen en oprichtster van de scholen, op 25 januari 100 jaar geworden zijn. Dit wordt gevierd met een receptie op vrijdagavond en met dansvoorstellingen in de Stadsschouwburg en HetPaleis.

“Jeanne Brabants haar leven stond in het teken van dans en we blikken terug op wat ze gerealiseerd heeft” vertelt Laura Baaijens, directeur Koninklijke Balletschool Antwerpen. “Vandaag bouwen we verder op de droom van Jeanne om jonge kinderen te motiveren en het beste uit zichzelf te halen. Haar levenswerk inspireert ons elke dag.” Via het verhaal van Jeanne en de voorstellingen willen stedelijke basisschool Prins Dries en de Koninklijke Balletschool Antwerpen een jonge generatie warm maken voor ballet.

Om het vieringsweekend in te luiden, organiseren stedelijke basisschool Prins Dries en Koninklijke Balletschool Antwerpen op vrijdag een receptie voor alle betrokken partijen. De leerlingen van stedelijke basisschool Prins Dries dansen van 25 januari tot 12 februari in de voorstelling ‘RASA’ van Ballet Vlaanderen in Stadsschouwburg Antwerpen en Opera Gent. De leerlingen van de Koninklijke Balletschool Antwerpen dansen zaterdag 25 en zondag 26 januari hun voorstelling ‘2020' samen met Junior Ballet Antwerp in HetPaleis.

Luna Rous (17) is een van de studenten van de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Ze droomt er al sinds haar vier jaar van om ballerina te worden. “Ik ging toen naar de balletvoorstelling Doornroosje en dacht ‘ik wil dat later ook doen’. Het leuke is dat ik nu les krijg van dezelfde danseres die ik toen als klein meisje zag.” Na maandenlang oefenen kijkt ze ernaar uit om dit weekend op het podium te staan voor de voorstelling ‘2020’. “Tijdens de repetities voel je waarvoor je elke dag werkt. We willen allemaal professionele dansers worden en mensen blij maken met onze optredens.”