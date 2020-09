Koninklijk Lyceum krijgt bezoek van politie na melding van overtreding mondmaskerplicht CVDP

09 september 2020

15u11 0 Antwerpen De politie is vorige week vrijdag langs geweest bij het Koninklijk Lyceum in Antwerpen na een melding van een bezorgde ouder. Volgens hem zou de interpretatie van de mondkapjesplicht er te soepel zijn geweest.

Een wijkteam van politiezone Antwerpen had de klacht ontvangen. “De ouder stelde dat de regels niet correct werden gehandhaafd in de school, maar het ging niet om een formele klacht”, zegt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. “Het wijkteam bracht vrijdag tijdens de ochtendpattrouille een bezoek aan het secretariaat. De bezorgdheden van de ouder werden doorgegeven zodat de school er al dan niet mee aan de slag kon. Het politiebezoek was geen formele controle en er werden op dat moment ook geen inbreuken vastgesteld.”