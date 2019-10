Koningspinguïn Urban wordt één maand oud, en is al flink gegroeid Annelin Marien

28 oktober 2019

11u07 0 Antwerpen Een maand geleden werd in ZOO Antwerpen een nieuwe koningspinguïn geboren, Urban. Nu viert Urban zijn ‘vermaanddag’, en hij is ondertussen al 30 centimeter groot.

Een maand geleden kregen de verzorgers van de koningspinguïns in de ZOO goed nieuws: er werd een kleine koningspinguïn geboren. Intussen is Urban al niet meer zo klein, en is hij een donsbol van intussen al 30 centimeter groot geworden. Urban houdt zijn dons nog tot hij negen à tien maanden oud is, daarna krijgt hij veren. Je kan Urban bezoeken in Vriesland, in de ZOO.