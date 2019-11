Koningin Paola luistert naar internationale liedjes in Antwerpse basisschool Annelin Marien

19 november 2019

12u38 0 Antwerpen Zo'n 400 leerlingen verwelkomden deze ochtend wel heel hoog bezoek op basisschool De Wereldreiziger in de Quellinstraat. 400 vlaggetjes van over de hele wereld zwaaiden koningin Paola toe, en later werd het zelfgemaakte internationale liedjesboek ‘Kata Tsumuri’ voorgesteld.

“Hoeveel talen spreek jij?”, vraagt koningin Paola aan Mawda. “Nederlands, Arabisch, Frans, en Italiaans!” De koningin, zelf uit Italië afkomstig, is onder de indruk. Na een warme ontvangst door alle leerlingen van de basisschool op de speelplaats, lezen Ahmed en Anass een Arabisch verhaaltje voor in de schoolbibliotheek, en zingen enkele leerlingen een liedje in hun thuistaal uit hun zelfgemaakte liedjesboek Kata Tsumuri, genoemd naar een in het boek aanwezig Japans lied over een slakje.

14 verschillende talen

De Wereldreiziger kwam vandaag met de ‘cd-release’ van Kata Tsumuri, een verzameling van kinderliedjes afkomstig uit verschillende landen aangebracht door de leerlingen en ouders van De Wereldreiziger. In het boek vind je liedjes in het Roemeens, Japans, Hongaars, Nederlands, Pools, Russisch, Pasjtoe, Arabisch, Frans, Catalaans, Turks, Braziliaans Portugees, Portugees en Engels, telkens met een vertaling in het Nederlands. De illustraties in het boek zijn gemaakt door de leerlingen. In hun thuistaal zongen de kinderen de liedjes in op cd. De werking rond thuistalen in De Wereldreiziger werd de afgelopen vijf jaar financieel en professioneel ondersteund door de Stichting Koningin Paola, en de koningin zelf kwam vandaag graag zelf eens luisteren.

Basisschool De Wereldreiziger telt 58 nationaliteiten en 66 talen onder 405 leerlingen. Meer dan 80% van de leerlingen spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands. “Dit boek vertegenwoordigt de ziel van onze school, het is van elke Wereldreiziger”, zegt directeur Jef Groffen. “Ik ben héél erg trots op dit resultaat en hoop dat andere scholen er ook mee aan de slag kunnen.” Na de voorstelling ging koningin Paola nog even langs in de kleuterklasjes, en schreef ze nog een persoonlijke boodschap in het liedjesboek, dat een speciale plek krijgt op de school.