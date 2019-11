Koningin Paola Kinderziekenhuis zingt het diabeteslied ‘suikerzoet’ CVDP

13 november 2019

19u16 0 Antwerpen Vandaag stelde het Antwerpse Koningin Paola Kinderziekenhuis zijn diabeteslied ‘suikerzoet’ voor. Het lied werd gemaakt om mensen beter over deze chronische ziekte te informeren.

“Veel mensen hebben nog onbegrip voor kinderen met diabetes type 1, omdat ze denken dat de ziekte het gevolg is van te veel suiker eten”, vertelt Ann Struyf, coördinator van het project. Dat is een grove misvatting want alleen diabetes type 2 of ouderdomsdiabetes wordt onder andere veroorzaakt door ongezonde voeding en onvoldoende beweging. “Sommige mensen denken ook dat je diabetes kan ‘ontgroeien’ of dat de ziekte besmettelijk is, en dat is voor onze patiënten niet leuk om te horen.”

Videoclip

‘Suikerzoet’ werd in de studio ingezongen door Jan Van Looveren en Eva De Roovere. De tekst gaat over de dagelijkse obstakels in het leven van diabetespatiënten zoals het bloedprikken, spuiten zetten en koolhydraten tellen. Er werd ook een videoclip opgenomen waarin de diabetespatiënten van het kinderziekenhuis meespelen. Patrick Hamilton van The Globe Recording Studios en VDP Creations hielpen vrijwillig mee om de videoclip te realiseren.

Deze middag om 14 uur werd ‘Suikerzoet’ voor het eerst getoond in het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis in het bijzijn van de diabetespatiënten, het personeel en de vrijwilligers van het project. “We hopen dat het diabeteslied verspreid zal worden via sociale media, zodat meer mensen geïnformeerd zijn en onze patiënten zich beter in hun vel voelen.”

‘Suikerzoet’ is vanaf 14/11 te beluisteren op iTunes en Spotify. De opbrengst gaat naar VDKA (Vlaamse Diabetescentra voor Kinderen en Adolescenten) en naar Hippo & Friends.