Koningin Mathilde opent colloquium Instituut voor Tropische Geneeskunde: “Goede gezondheid is een doel op zich” ADA

09 oktober 2019

14u40 2 Antwerpen Koning Mathilde bezocht woensdagochtend het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Ze opende er het colloquium. In haar toespraak had de koningin het over de bijzondere aandacht voor ontwikkelingsdoelstellingen.

De Zuiderkroon vormt het decor voor een tweedaags ITG-colloquium waaraan 450 internationale beleidsmakers en onderzoekers deelnemen. Er komen belangrijke vragen aan bod rond tropische geneeskunde en internationale gezondheid. Koningin Mathilde opende het colloquium woensdag officieel met een speech.

In haar toespraak had de koningin als VN-ambassadrice bijzondere aandacht voor ontwikkelingsdoelstellingen. “Goede gezondheid is een doel op zich, maar ook een voorwaarde voor het behalen van de andere SDG’s”, zei ze. Ook op de recente VN-top in New York, waar de koningin sprak, stond gezondheid hoog op de agenda.

Ebolavaccin

De koningin prees het ITG voor de “bijdrage van onschatbare waarde” aan medische en wetenschappelijk onderzoek naar tropische geneeskunde, vooral ten voordele van ontwikkelingslanden. Ze wees daarbij op enkele verwezenlijkingen van het ITG, zoals het onderzoek naar ebolavaccins en het werk om de slaapziekte de wereld uit te helpen.

Ook het belang van een mentale gezondheid en vooral het taboe dat er nog steeds rond hangt, stipte de koningin aan. “Bij bevolkingen getroffen door conflict, verzorgen we lichamelijke verwondingen. Maar hoe moet een man blijven doorgaan nadat zijn vrouw sterft in het kraambed, zijn ouders bezwijken aan malaria en zijn kind slechts enkele maanden overleeft?”