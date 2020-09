Koningin Mathilde bezoekt vaccinatiecentrum UAntwerpen en spreekt met vrijwilligers die Covid-19-vaccinatie kregen: “Koningin stelde me zo gerust dat ik tweede inspuiting niet voelde” David Acke

23 september 2020

17u33 1 Antwerpen Koningin Mathilde heeft woensdag in Antwerpen een bezoek gebracht aan het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de UAntwerpen. De koningin sprak er met onderzoekers en vrijwilligers die er momenteel kandidaatvaccins tegen Covid-19 testen. Eén van het was de 20-jarige student Senne: “Zodra ik de oproep las heb ik me opgegeven als vrijwilliger.”

De koningin werd verwelkomd op Campus Drie Eiken van de UAntwerpen, door onder meer CEV-directeur Pierre Van Damme, onderzoekers Herman Goossens en Erika Vlieghe en rector van de UA Herman Van Goethem. De koningin sprak er ook met vrijwilligers die een potentieel coronavaccin toegediend krijgen.

“We testen momenteel kandidaat-vaccins tegen Covid-19 in een fase I-studie”, zegt Pierre Van Damme. “Een groep gezonde vrijwilligers krijgt het vaccin of een placebo toegediend. Wij volgen hen van nabij op. Deze studie is een belangrijke en noodzakelijke stap in de ontwikkeling van het vaccin.” In een latere fase komen kwetsbaardere personen aan bod tijdens de studie naar het vaccin tegen Covid-19.

De koningin nam haar tijd om met enkele testpersonen te spreken. Inès Verboven (35) uit Hoboken kreeg op dat moment net haar tweede vaccinatie. “Ik wist dat de koningin vragen zou stellen maar niet op het moment van de prik. Ze leidde me een beetje af waardoor ik niets voelde van de inspuiting. Goede timing”, lacht Inès. De koningin polste naar de reden waarom Inès zich op gaf en welke bijwerkingen ze ondervond. “Ik vond het een heel aangenaam gesprek en je merkte dat de koningin oprecht geïnteresseerd was.”

Niet wachten

Senne Verreyt (20) uit Lint en student Marketing aan de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen kreeg vandaag ook zijn tweede en laatste vaccin toegediend. Dat hij zou deelnemen aan het onderzoek was een vanzelfsprekende zaak voor de jongeman. “Al van jongs af aan wilde ik iets doen voor de maatschappij. Toen ik de oproep naar vrijwilligers online zag heb ik me dan ook meteen opgegeven. Aan mogelijke risico’s dacht ik niet. Ik heb veel vertrouwen in de wetenschap en besefte ook wel dat ik goed opgevolgd zou worden. Bovendien wilde ik niet gewoon thuis zitten en wachten tot er iets zou veranderen.” Zijn vriendin was er net iets minder gerust op en stond wat sceptisch tegenover het onderzoek. Onterecht, zegt Senne, “Iedereen werkt hier heel professioneel. Ik kan het alleen maar aanraden om te doen.”

De student is dan ook heel blij dat hij de stap zette. “Ik heb ook helemaal geen last ondervonden van de vaccins die ik kreeg. Het enige waar ik tegenop keek waren de bloedafnames omdat ik bang ben van naalden. Maar dat is nu zo een routine geworden dat ik die angst ook overwonnen heb. Nog een voordeel”, lacht hij.

Of Senne een placebo of het werkelijke vaccin heeft gekregen, weet hij uiteraard niet. Zelfs de artsen weten het niet. “Het is een dubbelblind onderzoek”, legt Senne uit. Pas de komende maanden zal duidelijk worden of ik een zoutoplossing dan wel het vaccin ingespoten kreeg. De komende weken zal ik regelmatig op controle moeten komen en zal ik zelf waakzaam moeten zijn voor symptomen die kunnen wijzen op corona. Stel dat ik corona krijg, dan zal gekeken worden wat ik ingespoten kreeg.”

Poliopolis

Het CEV staat onder hoge bescherming van koningin Mathilde. Ze woonde al meermaals het jaarlijkse Vaccinatiesymposium van de UAntwerpen bij en bezocht in 2017 ook het containerdorp Poliopolis, waar proefpersonen in quarantaine gingen bij de zoektocht naar een poliovaccin. Van Damme gaf de koningin ook meer uitleg bij het prestigeproject Vaccinopolis: een vast complex met 30 bedden op de campus in Wilrijk, om versneld vaccins te ontwikkelen.