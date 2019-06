Koningin Mathilde bezoekt daklozenwerking Kamiano voor 25ste verjaardag ADA

16u53 0 Antwerpen Hoog bezoek donderdag bij daklozenwerking Kamiano. Koningin Mathilde bracht een bezoek aan de hoofdzetel van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen naar aanleiding van de 25ste verjaardag van haar dak- en thuislozenrestaurant Kamiano. Ze werd er enthousiast onthaald door honderden gasten van Kamiano, professionele en vrijwillige medewerkers en sympathisanten van de werking.

De koningin luisterde geboeid naar de verhalen van mensen die in Kamiano weer perspectief vonden in hun leven: daklozen, verslaafden, psychisch zieken, ex-gevangenen, chronisch zieken, … Velen hadden de kans hun persoonlijke verhaal aan de Koningin te doen. Sommigen getuigden hoe de vriendschap en steun die ze in Kamiano ondervinden, hen hadden geholpen de drugverslaving te overwinnen of een nieuw leven op te bouwen.

De koningin had ook bijzondere aandacht voor de “spin-offs” van de Kamiano-werking, zoals het Martin Luther Kinghuis waar enkele daklozen met een medische problematiek een onderkomen vonden, of de Laudato Si’ tweedehandswinkel op Linkeroever die ook mensen met een precaire situatie een daginvulling geeft en een opstap biedt naar de arbeidsmarkt.

50.000 maaltijden per jaar

Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van de Gemeenschap van Sant’Egidio. 25 jaar geleden begon het als een restaurant dat twee avonden per week zijn deuren opende voor mensen in nood. Ondertussen is het uitgegroeid tot een huis dat vrijwel dagelijks open is en waar jaarlijks meer dan 50.000 maaltijden worden aangeboden aan de armsten van Antwerpen.

Naar het voorbeeld van Antwerpen, werden de afgelopen jaren ook in Luik en Brussel Kamiano restaurants opgericht, net zoals in Nederland waar ze luisteren naar de naam Franciscustafel.