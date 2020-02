Koningin Mathilde bezoekt Antwerp Management School Jan Aelberts

20 februari 2020

17u59 0 Antwerpen Koningin Mathilde heeft donderdag de Antwerp Management School bezocht. Ze nam deel aan een panelgesprek over duurzaamheid. De koningin, zelf VN-ambassadrice, vroeg ‘de leiders van de toekomst’ in het bijzonder aandacht te hebben voor de mentale gezondheid op de werkvloer.

Het Belgische duurzaamheidsnetwerk ‘The Shift’ organiseert in 2020 drie bijeenkomsten voor studenten uit businessopleidingen als management, bedrijfskunde en economie. Het eerste evenement vond donderdag plaats in Antwerpen. Studenten van de Vlaamse universiteiten, de Antwerp Management School en de Vlerick Business School gingen er in debat over het nut van duurzaamheid en hoe die kan geïntegreerd worden in scholen en bedrijven.

Leiders van morgen

De studenten mochten hun besluiten voorstellen tijdens een sessie die geopend werd door koningin Mathilde. Tijdens een paneldiscussie benadrukte ze dat de studenten de leiders van morgen zijn, en een duidelijke meerwaarde voor iedereen die met de duurzaamheid bezig is. “Ik hoop dat jullie jullie ideeën niet alleen tijdens dit panel delen, maar in de toekomst omzetten in acties”, zei ze.

Ook minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) en Jonas Mallisse, oprichter van de antiverspillingsapp ‘Too Good to Go’, namen deel aan het gesprek.