Koning Filip verrast vzw ArmenTeKort met videocall: “Ongelofelijk mooi dat hij de tijd neemt om naar ons te luisteren” ADA

27 mei 2020

13u51 0 Antwerpen Koning Filip heeft een videocall gehad met de Antwerpse vzw ArmenTekort. De vzw zet zich in voor mensen in armoede en wil tegelijk ook dat er structurele oplossingen gezocht worden om kansarmoede de wereld uit te helpen. De koning kreeg uitleg over de werking en twee buddy’s mochten hun verhaal vertellen.

De vzw ArmenTeKort kreeg woensdagmiddag een heel bijzonder telefoontje want koning Filip had een videocall met medeoprichter Theo Vaes. Hij vertelde aan de koning over het buddyproject dat de vzw nu al twee jaar organiseert. Daarin neemt iemand een persoon in kansarmoede mee op sleeptouw om hem of haar zo uit die vicieuze cirkel te helpen.

Ook twee buddy’s kregen de kans om met de koning te praten. Een van hen was Nes. “Aanvankelijk was ik natuurlijk heel zenuwachtig maar die zenuwen vielen al snel weg toen ik merkte dat de koning heel geïnteresseerd was. Hij sprak ook heel rustig en dat gaf mij dan weer rust”, vertelt Nes. Aanvankelijk zou het gesprek een half uur duren maar dat liep uit. “Ik heb in twee minuten geprobeerd de werking van het buddysysteem uit te leggen en de koning was onder de indruk. Hij stelde heel wat vragen en luisterde ook naar mijn verhaal. Dat de koning de tijd neemt om naar ons te luisteren is echt ongelofelijk mooi.”

Erkenning

Maar wat betekent zo een telefoontje nu voor de vzw? “Ik heb dat ook tegen de koning gezegd. Ik zei dat de erkenning die en het begrip dat hij ons gaf zoveel meer waard is dan bijvoorbeeld een uitkering. Ik denk dat sociaal contact voor heel wat mensen in armoede heel veel kan veranderen. En dat vatte ons gesprek eigenlijk helemaal samen”, aldus Nes.

Meteen laat ArmenTeKort ook weten dat het buddysysteem uitgebreid wordt. “We willen nog verder inzetten op het systeem en nog honderden extra buddy’s opleiden. Daarom geven we nu elke week een online sessie voor geïnteresseerden terwijl dat vroeger maar eens in de twee maanden gebeurde. Al wie geïnteresseerd is kan terecht op onze website, www.armentekort.be”, zegt Rik Rijnders van de vzw.