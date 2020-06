Koning Filip en koningin Mathilde bezoeken Instituut voor Tropische Geneeskunde ADA

23 juni 2020

12u20

Antwerpen Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdagvoormiddag het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen bezocht. Het koningspaar sprak er onder meer met studenten en kreeg een inkijk in de ontwikkeling van antilichamen voor COVID-19.

De koning en koningin werden ontvangen door de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, die ook de voorzitter van de raad van bestuur van het ITG is, en Marc-Alain Widdowson, directeur van het ITG. Berx zei in haar speech dat de steun van de koning voor de bestrijding en behandeling van het coronavirus een grote motivatie is.

De wetenschappers van het ITG proberen de impact van COVID-19 zoveel mogelijk in te perken. Zo brengen ze onder meer de epidemie in kaart, gaan ze op zoek naar behandelingen door biomedisch onderzoek en klinische studies en bestuderen ze de effecten van de epidemie op mens en maatschappij. Dat doen ze in samenwerking met nationale en internationale experten. Het instituut heeft daarbij bijzondere aandacht voor de situatie bij kwetsbare groepen en in lage- en middeninkomenslanden.

Het koningspaar kreeg tijdens hun anderhalf uur durend bezoek uitleg over de samenwerkingsverbanden waarin het ITG opereert en een analyse van de impact van het virus op ontwikkelingslanden en in het bijzonder op het Afrikaanse continent. Verder spraken ze met enkele internationale studenten en kregen ze uitleg over de ontwikkeling van antilichamen voor COVID-19.

Hun bezoek sloten ze af met een ondertekening van het gulden boek van het instituut en een groepsfoto. Koning Filip en koningin Mathilde kregen tot slot ook nog twee mondmaskers van het ITG cadeau.