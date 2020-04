Koning Filip bezoekt maandag de Antwerpse haven BJS

24 april 2020

15u38 1 Antwerpen Koning Filip brengt op maandag 27 april een bezoek aan de haven van Antwerpen. “Hij wil zo geïnformeerd worden over de impact van de coronamaatregelen op de werking van grote logistieke platformen van ons land”, zegt het Paleis.

Het bezoek begint aan de MPET-terminal waar de koning een briefing krijgt over de samenwerking van havenbedrijven, logistieke partners en overheidsdiensten rond de aanpak van de coronacrisis. Koning Filip gaat ook in gesprek met havenarbeiders over hun omgang met deze maatregelen en de invloed hiervan op hun werk. Het bezoek wordt afgesloten met een rondleiding van de overheidsinspectiepost bij de Douane en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.