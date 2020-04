Koning Filip bezoekt haven van Antwerpen ADA

27 april 2020

14u06 1 Antwerpen Koning Filip heeft maandag een bezoek gebracht aan de haven van Antwerpen. De haven is een van de essentiële sectoren van België en blijft ondanks de coronacrisis nog altijd volledig operationeel. De koning kreeg toelichting over de aanpak van de crisis en ging in gesprek met havenarbeiders over hoe hun job erdoor beïnvloed wordt.

Koning Filip bracht maandagmiddag een bezoek aan de haven van Antwerpen. De haven blijft honderd procent operationeel tijdens de coronacrisis en draagt zo bij tot de bevoorrading van ons land. Eerst volgde de vorst een briefing mee aan de MPET-terminal. Daar kreeg de koning meer informatie over de de samenwerking van havenbedrijven, logistieke partners en overheidsdiensten over de aanpak van de coronacrisis.

Nadien ontmoette de koning, weliswaar op veilige afstand, enkele havenarbeiders. Zij vertelden over de impact van de coronamaatregelen op hun werk en hoe zij hier zelf mee omgaan. “Het is anders werken, maar er worden kosten noch moeite gespaard om het voor ons zo veilig mogelijk te maken. We hebben ontsmettingsmiddel gekregen, werken met gescheiden pauzes en we krijgen geregeld een stand van zaken over de maatregelen”, zei een havenarbeider aan de koning, die iedereen bedankte voor hun inzet.

Koning Filip kreeg ook een demonstratie van de ‘slimme armbanden’ van het technologiebedrijf Rombit, die de haven vanaf mei gaat testen. Die geven een waarschuwingssignaal als medewerkers te dicht bij elkaar komen. “Innovatie en digitalisatie zijn cruciaal in tijden van crisis. De haven operationeel houden is essentieel, maar de veiligheid van onze medewerkers is dat ook. Deze armbanden garanderen social distancing en kunnen coronabesmettingen helpen voorkomen”, zei Jacques Vandermeiren, CEO van Havenbedrijf Antwerpen.

Tot slot kreeg onze koning een rondleiding in de inspectiepost van de Douane en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).