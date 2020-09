Koning auto maakt plaats voor fietsers en voetgangers tijdens Antwerpen Shift Annelin Marien

20 september 2020

15u33 0 Antwerpen Het is vandaag opvallend rustig binnen de Antwerpse Leien, afgezien van de fietsers en voetgangers aan een dertigtal kraampjes in de stad. De Antwerpse binnenstad wordt voor de 18de keer autovrij gemaakt, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe benaming ‘Antwerpen Shift’ in plaats van Antwerpen Autovrij.

Vandaag, zondag 20 september, werd het gebied tussen de Amsterdamstraat - Londenstraat, Leien, Jan Van Gentstraat – Vlaamsekaai - Scheldestraat en Scheldekaaien tussen 10 en 18 uur afgesloten voor het autoverkeer. Ook de kaaien zelf zijn grotendeels autoluw. Daarnaast konden Antwerpenaars aan verschillende kraampjes in de stad informatie verzamelen over slimme vervoersmiddelen, en waren er testparcours en randactiviteiten zoals een skateramp op de Paardenmarkt. Nieuw dit jaar waren de gastsprekers op twee coworkingplekken over de laatste innovaties rond mobiliteit en de fietstochten van de Gedempte Zuiderdokken langs groene parken tot Park Spoor Noord.

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis: “De naamsverandering naar Antwerpen Shift is niet toevallig. Mobiliteit gaat immers over zoveel meer dan enkel auto’s. Het gaat over het volledige mobiliteitsgedrag van de Antwerpenaar. Ten eerste is er de laatste tijd een shift van onze werkplek: we werken met z’n allen meer van thuis uit. Er is ook een timeshift, het moment waarop we gaan werken is meer gespreid. Ten slotte is er de modale shift: we schakelen over naar de fiets, maar ook naar deelsteps of deelwagens. Met Antwerpen Shift willen we de Antwerpenaar bewust maken van zijn mobiliteitsgedrag.”